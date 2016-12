Boschi blinda l'eredità Renzi: niente proroga alle Popolari

In Cdm fa saltare il rinvio a giugno dell' obbligo di diventare Spa. Tremano Bari e Sondrio

Le fonti di governo interpellate dal Fatto Quotidiano sono unanimi: la proroga di sei mesi per le banche popolari che devono trasformarsi in società per azioni era presente nel decreto "salva risparmio" arrivato in Consiglio dei ministri, ma poi è saltata per "l'opposizione di alcuni partecipanti" alla riunione.

Chi? Il nome è quello del segretario del Consiglio dei ministri, il sottosegretario Maria Elena Boschi, che già da ministro dei Rapporti col Parlamento si oppose in più occasioni ad ogni intervento sulla riforma delle Popolari, che alla fine ha portato dalla sua anche il ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan.



È appena il caso di ricordare che il passato consiglierebbe a Boschi maggiore prudenza visto che le sue fortune politiche hanno cominciato ad appannarsi proprio sul tema banche: peraltro la "Etruria" di cui suo padre fu vicepresidente, multato da Banca d' Italia, era una popolare.