Andrea Abodi in pole position per Istituto Credito Sportivo

A distanza di oltre due mesi da quando Affaritaliani Palazzi&Potere anticipò in esclusiva la notizia, ora è la Gazzetta dello Sport che conferma: Andrea Abodi ex presidente della Lega B (candidatosi nei mesi scorsi al ruolo di Presidente della Federcalcio) è in pole position per il posto di presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. Dopo 4 anni salvo imprevisti politici dell'ultimo minuto Paolo D'Alessio commissario straordinario dell'ICS lascerebbe la guida al manager romano con esperienze manageriali nel settore pubblico/privato. La proposta di Abodi all'ICS sarà presentata si mormora a Palazzo Chigi nel prossimo Consiglio dei Mimistri con tanto di imprimatur del ministro dello Sport Luca Lotti.