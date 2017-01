Andrea Marcucci (Pd): "La legislatura è finita"

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

La legislatura è virtualmente finita il 4 dicembre. Tenerla in vita artificialmente non serve a nessuno. Nei prossimi giorni il Pd avvierà consultazioni tra i gruppi parlamentari per verificare le posizioni sul sistema elettorale. Partiamo dal Mattarellum ma con la disponibilità verso altre possibili soluzioni. L'unica cosa che non sarà possibile è la melina per evitare il ricorso alle urne.

In America arriva Trump; cambierà veramente qualcosa?

Vedremo le posizioni del nuovo Presidente americano sui dossier più rilevanti senza preclusioni. La speranza è che al Trump della campagna elettorale subentri un Presidente più autorevole in grado di fronteggiare le tante crisi che il mondo subisce, in collaborazione con l'Europa.

L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare?

Flessibilità, crescita ed accoglienza restano drammaticamente sul tavolo. Affrontarle risolutamente o avviarsi verso un declino ineluttabile, questo è il tema dei temi. È la posizione dell'Italia, che il presidente Gentiloni sostiene con grande forza e senso di responsabilità.