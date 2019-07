Angela Merkel, perchè trema? Svelata finalmente tutta la verità

"Sto molto bene". Angela Merkel rassicura tutti dopo il terzo tremore avvenuto durante l'incontro con il premier finlandese, Antti Rinne. "Non c'è nulla di cui preoccuparsi - ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa -, sto molto bene e sono del tutto convinta di essere in grado di lavorare. Come è venuto, un giorno se ne andrà". La Merkel ha tuttavia fatto riferimento alla prima crisi, dicendo di essere "in una fase di trattamento che non si è ancora conclusa, ma di fare comunque "grandi progressi". Una cancelliera ottimista, anche se nell'ultima frase si sarebbe tradita dicendo: "Penso che dovrò convivere con questa cosa ancora per un po".