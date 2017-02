Anno 2017, grande fuga da Verdini

Assediato nella sua abitazione a pochi metri da via della Scrofa, Denis Verdini convoca i fedelissimi nel primo pomeriggio di venerdì, scrive la Stampa.

Si accomodano così nel salotto di casa Lucio Barani, Massimo Parisi, Riccardo Mazzoni, Saverio Romano, più una serie di parlamentari come Ciro Falanga, Vincenzo D' Anna, Giuseppe Galati e Pietro Langella. Verdini li ha radunati per scongiurare la fuga dalla sua creatura. «Penna bianca» - lo hanno ribattezzato così i suoi - guarda tutti negli occhi e li scongiura: «Restate qui, Renzi farà il suo partito e ci porterà con sé».