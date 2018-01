Elezioni 2018, Anzaldi (Pd): "Si chiude la legislatura più sociale di sempre"

Quella che si sta per concludere sarà ricordata come la legislatura più sociale di sempre, grazie alle tante riforme volute dai Governi Renzi e Gentiloni e votate dal Parlamento, secondo quanto documentato da una ricerca del Redattore sociale di Don Vinicio Albanesi, agenzia indipendente che da anni si dedica con attenzione al mondo del terzo settore e del volontariato.

La svolta sociale, però, è stata possibile solo grazie ai voti del Partito democratico. Altri partiti come Lega e Movimento 5 stelle come hanno votato sulle maggiori riforme sociali di questi anni? Mai a favore. Fosse stato per loro non avremmo avuto quasi nessuna di quelle leggi attese da così tanti anni. Verrebbe da chiedersi: per cosa hanno preso per cinque anni lo stipendio da parlamentari? Basta rivedersi i riepiloghi delle votazioni.

Ecco alcuni esempi. Unioni civili: Lega contro, M5s astenuto. Introduzione del reato di tortura: Lega contro, M5s astenuto. Biotestamento: Lega contro, M5s favorevole. Legge contro la povertà e Reddito di inclusione: Lega e M5s contro. Cyberbullismo: Lega e M5s favorevoli. Legge contro gli sprechi alimentari: Lega e M5s contro. Legge per il Dopo di noi: Lega a favore, M5s contro. Riforma terzo settore: M5S contrario, Lega contraria. Servizio civile: M5S contrario, Lega contraria. Ddl sull'agricoltura sociale: M5S astenuto, Lega favorevole. Trattato sul commercio delle armi: M5S favorevole, Lega favorevole. Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione: M5S astenuto, Lega contraria. Legge sulla cooperazione internazionale: M5S favorevole, Lega astenuta. Nuovo Isee: M5S contrario, Lega contraria. Stabilizzazione e finanziamento fondi sociali: M5S contrario, Lega contraria. Nuovi Lea: M5S contrario, Lega contraria. Misure a protezione dei minori stranieri non accompagnati: M5S favorevole, Lega contraria. Ratifica convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne: M5S favorevole, Lega favorevole. Depenalizzazione per diminuire la popolazione penitenziaria: M5S contrario, Lega contraria. Chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici giudiziari: M5S contrario, Lega contraria. Ius soli sportivo: M5S favorevole, Lega contraria. Su ventuno leggi a favore del sociale, Lega e Cinque Stelle hanno votato contro o si sono astenuti in sedici casi, la stragrande maggioranza.