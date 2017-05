Appalti: in Gazzetta Ufficiale la norma che depotenzia Anac

Alla faccia delle tanto sbandierate rassicurazioni di Renzi e Gentiloni il depotenziamento dell'Anac è legge! Cui prodest, proprio in questo momento? Quando e se la norma verrà ripristinata i buoi potrebbero già essere scappati dalla stalla....

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo correttivo del codice degli appalti, compresa la norma che depotenzia il ruolo dell'Anac. Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, aveva assicurato a Cantone che il Governo avrebbe posto rimedio alla questione. La nuova norma entrera' in vigore il prossimo 20 maggio. Il nuovo decreto legislativo abroga il comma 2 dell'articolo 211 del dlgs 50/2016 che fino al 19 maggio prevede: "Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimita' in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresi' gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorita' entro il termine fissato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo ((di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000)), posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresi' sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 ((del presente codice)). La raccomandazione e' impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo".