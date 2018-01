Ascolti tv, talk show in caduta libera

I talk politici, soprattutto quelli in prima serata, non fanno mai ascolti in doppia cifra. Ma non tutti stanno vivendo una crisi, scrive il Qn. Al contrario della seconda serata che premia di più questo genere di trasmissioni. Bruno Vespa è stato abile a trasformare in uno Sliding Doors il suo Porta a Porta con temi di attualità che diventano girevoli nel corso della stessa puntata.

Nicola Porro con Matrix ci sta provando a tenere il passo, ma i continui sbalzi di programmazione hanno finito per danneggiarlo.

A La7 invece si alzano i calici.

L' autunno è stato ricco di ascolti.

La crescita è notevole fin dal mattino. Va forte Myrta Merlino che con l' Aria che tira ha stabilito il nuovo record di share, così come Lilli Gruber che con Otto e Mezzo spesso supera il 7%. In prima serata crescita consolidata per Giovanni Floris e Corrado Formigli. Entrambi hanno una media intorno al 6%. Ormai diMartedì vince nettamente il confronto diretto con #Cartabianca. Ottimo l' avvio anche di Massimo Giletti, che dopo l' exploit del 9% alla prima si è assestato vicino al 6%.