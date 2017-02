Asse populista Usa-Europa contro Bergoglio

È sempre più forte il legame fra cattolici tradizionalisti e movimenti populisti in Europa. In scia a Donald Trump che, come ha scritto giorni fa il New York Times, ha instaurato tramite il suo consigliere Stephen K. Bannon un rapporto col mondo più conservatore d' Oltretevere, anche in Italia e in altri paesi europei diversi movimenti populisti si stanno coalizzando col cattolicesimo più antagonista di Francesco, ritenuto troppo progressista e radicale, scrive Repubblica. Punto di riferimento a Roma è il cardinale statunitense ultra conservatore Raymond Burke.