50 milioni di euro da destinare ai parenti vittime del crollo del Ponte Morandi, venuti giù di schianto a ridosso del Ferragosto 2018 in una giornata tristemente famosa per l’Italia, con la conta delle vittime a salire ora dopo ora fino a raggiungere quota 43 morti. Una cifra che Autostrade, in silenzio, vuole pagare ai famigliare per escludere gli stessi dal processo. Una notizia che è stata pubblicata sulle pagine del Secolo XIX, che ha svelato le mosse della società.