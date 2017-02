Avvertite D'Alema e Bersani che Renzi...ha altri sondaggi e non offre posti

Avvertite D'Alema che non tutti i sondaggi gli sono così favorevoli e soprattutto controlli dalle parti del Nazareno perché pare che ne abbiano alcuni dove l'eventuale movimento dalemiano starebbe molto al di sotto del 10%; ed avvertite anche Bersani che Renzi non ha alcuna intenzione di trattare con lui per i posti di lista proprio perché ritiene che Bersani e relativi bersaniani non abbiano poi tutti questi voti sul territorio e quindi non facciano assolutamente paura. E per chi ha già fatto tre legislature? Beh, per loro Matteuccio ha pronto il Senato. Dove se vorranno essere eletti dovranno lottare all'ultimo sangue con le preferenze.

Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico....