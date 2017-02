Bacchettata di Canzio a Orlando (Min. Giustizia)

Da tempo esiste una corrente di pensiero che ritiene il ricorso per Cassazione la ineliminabile garanzia di una sentenza giusta grazie alla osservanza dei principi primi della normativa. Trattasi di regola procedurale di sempre e da sempre.... spesso la Cassazione ha corretto il tiro sulla esatta applicazione di una norma ma sempre " dopo" la promulgazione parlamentare della norma . Dopo e mai "prima" come sembra accadere con "il suggerimento o riflessione " rivolto direttamente dal Primo Presidente Canzio al Ministro di Grazia e Giustizia Orlando. L'episodio potrebbe sembrare (ai malpensanti) un intervento a gamba tesa "prima" di una decisione politico-normativa in relazione ad un progetto di legge teso a risolvere il problema della invasione migratoria ....figlia di una scelta politica di renziana memoria. Cui prodest? Evito dubbiose riflessioni circa l'opportunità . Tuttavia mi permetto di evidenziare che la mescolanza tra potere giudiziario e politica appare sempre più evidente... ciò premesso aggiungo che appare condivisibile l'impugnazione proposta dalla ANM capitanata da Davigo circa la legittimità del pensionamento per alcuni e non per altri... "Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri!... " ( Orwell : La fattoria degli animali )

Roberto Ruggiero

*E' uno dei più noti penalisti italiani. Sempre in prima linea