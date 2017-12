BANCA ETRURIA: LEGA, TROPPE FORZE DELL'ORDINE PER PRIVACY BOSCHI PADRE

Per la Lega Nord Toscana "troppo

personale" delle forze dell’ordine sarebbe impegnato nel controllo di

Pierluigi Boschi, ex vice presidente di Banca Etruria, a Laterina, in

provincia di Arezzo. "Prendendo spunto da un recente servizio

televisivo - affermano Manuel Vescovi e Marco Casucci, rispettivamente

segretario per la Toscana e consigliere regionale della Lega Nord -

riteniamo probabilmente eccessivo il dispiegamento di forze

dell’ordine che, a Laterina, proteggono la privacy del babbo del

sottosegretario Boschi".



"Si tratterebbe di un discreto numero di poliziotti e carabinieri che,

a rotazione - proseguono gli esponenti leghisti - stazionano nei

paraggi dell’abitazione dell’ex vice presidente di Banca Etruria. Il

tutto - precisano i rappresentanti del Carroccio toscano - non è

ovviamente sfuggito ai residenti della piccola località valdarnese, i

quali appaiono molto perplessi su questo impiego di personale che,

viceversa, potrebbe essere meglio utilizzato a fronteggiare i

delinquenti che, purtroppo, non mancano neanche da quelle parti".



"Si nota, insomma - rilevano Vescovi e Casucci - una sorta di naturale

insofferenza da parte dei cittadini che, forse, non capiscono il

perché tale signore debba avere tutto questo cordone di sicurezza.

Invitiamo, quindi - concludono Manuel Vescovi e Marco Casucci - chi di

dovere a valutare attentamente la questione, ridimensionando, magari,

le forze in campo e dirottandone quantomeno una parte alle normali e

doverose attività di contrasto del crimine sul territorio".