Banche italiane: ecco i miliardi che fuggono all'estero

Il problema e l'interrogativo da porsi è: ma le banche, tutte le banche pagano le tasse in Italia? Chi controlla? Qualcuno controlla? Alcune, scrive Libero, fanno utili all estero e rispettano o li fanno eludendo le norme tributarie italiane? Quando le banche vanno all' estero, vogliamo controllare o no se sottraggono all' economia reale italiana gli utili che producono a favore dei capitali stranieri? Nessuno ne parla, questo non viene mai detto. La politica non lo sa, non se ne occupa, fa danni nell' ignoranza e incompetenza in cui sguazza. E gli italiani sono così sommamente danneggiati. Gli utili vanno all' estero e sono sottratti all' Italia, a noi tutti, alle nostre casse.