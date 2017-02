Banche, italiani fregati due volte: No alla blacklist, Si ai superbonus

Approdate al Senato le misure sono state bloccate dal sottosegretario all' Economia Pierpaolo Baretta, un ex dirigente della Cisl. Secondo Baretta, scrive il corriere della sera, le norme sull' azione di responsabilità sarebbero state «estranee alla materia», come se fosse irrilevante che lo Stato cerchi di rivalersi delle spese affrontate. Sul limite ai bonus, al governo basta la semplice facoltà di indicarli: Baretta ha invocato non meglio precisate norme europee che impedirebbero obblighi cogenti nel caso di banche nazionalizzate. Sul blocco dei «paracadute d' oro», il sottosegretario non ha dato motivazioni.