Banche, la commissione è un bluff! Poco tempo per le inchieste sui crac

COMMISSIONE d' inchiesta sulle banche: un bluff annunciato? Dipende dalla durata della Legislatura, scrive il QN. Il disegno di legge che la istituisce, ora in commissione Finanze, dovrebbe venire approvato la prossima settimana al Senato, poi passerà alla Camera e si può ipotizzare che, a metà marzo, arrivi il via libera. Poi, però, c' è la composizione. Difficile, dunque, che l' organo sia operativo prima di aprile.

L' unico dato di realtà, ad oggi, è che una minima efficacia è strettamente legata alla vita della legislatura.