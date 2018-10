Banche, per colpa di Lega e 5Stelle si vendicheranno sui correntisti

La manovra economica di lega e 5Stelle prevede un impatto complessivo di oltre 4 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, di cui circa 3 per i soli istituti di credito. Una somma che arriva dal rinvio della deducibilità delle svalutazioni e perdite da credito (1 miliardo), dalle svalutazioni per le perdite dai principi contabili spalmate su 10 anni (1,2 miliardi) e da altri «interventi fiscali» non definiti (forse mancata deducibilità interessi passivi) per 1,2 miliardi. Per le assicurazioni, invece, vi sarà la rideterminazione degli acconti sui premi (1 miliardo). Oneri che, come già annunciato dal settore bancario, saranno inevitabilmente scaricati sui clienti attraverso un aumento dei tassi sui prestiti.