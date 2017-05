Bankitalia, parte il conto alla rovescia per il dopo Visco

Visco, da tempo, ragionava su altri scenari e su altri percorsi, scrive il Foglio, ma da quando Paolo Gentiloni è arrivato alla guida di Palazzo Chigi gli equilibri sono cambiati: Renzi gradirebbe un' altra opzione a Via Nazionale (il modello è Padoan) ma sia Gentiloni sia Mattarella stanno lavorando per la stabilità e la continuità e il risultato è che l' attuale governatore oggi è il più accreditato per succedere a se stesso. Almeno così chiedono sia il presidente del Consiglio sia il presidente della Repubblica.