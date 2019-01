Bannon la spara grossa: "Salvini protagonista mondiale"

Matteo Salvini "è' uno dei protagonisti più importanti sul palcoscenico mondiale", "è un populista, un nazionalista, è un grande patriota, ha coraggio. Non ha paura di criticare l'Unione Europea, di andare contro il sistema e questo è rarissimo in questo mondo. Ecco perché è un leader". Lo dice Steve Bannon in un'intervista al Tg2. "Quello che ha fatto in campagna elettorale -continua l'ex consigliere di Donald Trump- unendosi con i 5 Stelle dopo, unendo populismo con nazionalismo cercando di metterli insieme per dimostrare all'Italia che c'è un'altra strada da seguire, non c'è bisogno dell'Unione Europea che ci dica cosa fare: 'possiamo fare le cose da soli, siamo italiani, siamo un popolo antico, una civiltà antica, ci governiamo da soli, abbiamo dato tanto all'occidente, siamo un grande popolo con una grande cultura e dobbiamo agire in quanto tali'. E in tutto il mondo…io giro per tutto il mondo e Salvini è considerato un giovane leader di coraggio. Io lo conosco personalmente, è una persona straordinaria. Ma la cosa più importante è che è una figura storica, ecco perché lo ammiro", conclude Bannon.