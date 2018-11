Bce, Mario Draghi tira fuori il bazooka! Clamorose novità in arrivo per l'Euro

Potrebbe essere rimandata la fine del Qe prevista per dicembre. Sentite cosa dice oggi Mario Draghi: "Il consiglio ha anche notato che le incertezze sono aumentate" e dunque "quando l'ultima serie di proiezioni sarà disponibile alla nostra prossima riunione di dicembre, saremo in una posizione migliore per effettuare una valutazione completa dei rischi per la crescita e l’inflazione". "Se le condizioni finanziarie o di liquidità dovessero stringere indebitamente o se le prospettive di inflazione dovessero deteriorarsi, la nostra funzione di reazione è ben definita. Ciò dovrebbe a sua volta riflettersi in un adeguamento nel percorso previsto dei tassi di interesse futuri".