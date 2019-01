Bce, tutti i nomi per la successione a Mario Draghi: retroscena

I governi europei, in via del tutto informale e riservata (e senza nemmeno aspettare i risultati delle prossime elezioni) stanno già facendo circolare i nomi a loro graditi. Tra i favoriti per la successione di Mario Draghi, scrive Dagospia in un informatissimo retroscena, spiccano Cristine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale, Olli Rehn Governatore della Banca Centrale finlandese, Philip Lane Governatore della Banca Centrale d’Irlanda, Francois Villeroy Governatore della Banca Centrale francese, Benoit Coeure componente del consiglio direttivo della Bce, Erkii Liikanene ex Governatore della Banca Centrale della Finlandia oltre naturalmente a Jens Weidmann Governatore della Bundesbank. Questi i nomi più quotati negli ambienti diplomatici di Bruxelles. Con Angela Merkel che, anche in questo caso, non ha intenzione di uscire sconfitta.