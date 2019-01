Beppe Grillo a Oxford: ecco come è finita

"Bellissima, era pienissimo. Ci siamo scambiati delle disinformazioni che loro hanno su di noi e noi abbiamo su di loro. Penso di aver dato una buona impressione".

Sul filo del paradosso, come sempre, Beppe Grillo torna cosi’ -

nel corso della puntata di ’Stasera Italia’ in onda questa sera

alle 20.30 su Retequattro - sull’accoglienza dell’Oxford Union

al suo intervento di ieri. Grillo smentisce di aver insultato

gli italiani che hanno lasciato il Paese per motivi di studio o

lavoro e precisa "non ho attaccato nessuno. Nessun insulto".

Quanto alla sua presenza in Inghilterra in tempi di Brexit,

il cofondatore M5s aggiunge: "Qui stiamo assistendo a qualcosa

di straordinario. Poi il senso della democrazia che cos’e’?".