Beppe Grillo: abbiamo bisogno di uomini forti. Europa fallimento totale

"La comunità internazionale ha bisogno di uomini forti come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leaeder russo Vladimir Putin". Lo ha dichiarato Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, in un'intervista al Journal de Dimanche in cui si dice "abbastanza ottimista" sul neo presidente degli Stati Uniti. Secondo Grillo, Trump e Putin rappresentano "un beneficio per l'umanità", perchè la politica estera dell'amministrazione di Barach Obama "è stata un disastro". "Il sogno di tutto il mondo - ha aggiunto - è che due giganti come Stati Uniti e Russia parlino tra loro".

Per il leader M5S, "Trump sembra moderato, i media hanno deformato il suo punto di vista". "Ho letto uno dei suoi libri - ha aggiunto Grillo - nel quale scrive cose sensate sulla necessità, ad esempio, di riportare l'attività economica all'interno degli Stati Uniti".E su questo punto, Grillo si è detto favorevole ad attivare misure 'protezionistiche' per potenziare il made in Italy. L'Unione europea "è un fallimento totale". "Il suo bilancio è un totale fallimento - ha spiegato - E' un apparato enorme, con due Parlamenti, a Bruxelles e a Strasburgo per accontentare i francesi... Sono a favore di un'Europa diversa, in cui ciascuno Stato possa adottare il proprio sistema fiscale e monetario". E conclude: "Non ritrovo più il vero spirito dell'Europa".

Grillo è poi tornato a parlare di "un referendum sull'euro" se il Movimento vincesse future elezioni. E sui migranti si è detto favorevole alla libera circolazione dei beni e delle persone e ha chiesto "una giusta accoglienza dei rifugiati". Secondo Grillo, arrivano in Italia molti migranti che non vorrebbero restarvi ma che invece sono obbligati dalla regole europee che impongono di chiedere asilo nel primo Paese di ingresso.