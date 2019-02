Beppe Grillo all'attacco di Salvini: vuol far cadere il governo? Il retroscena

"E' passato un pò in sordina sulla stampa ma nei giorni scorsi durante i suoi vertici romani Beppe Grillo non ha fatto mistero che se si deve continuare in questo modo è meglio farla finita con l’alleanza giallo-verde", rivelano fonti di alto rango riportate da Dagospia. "Non per niente nei suoi spettacoli gli attacchi a Salvini sono notevolmente aumentati negli ultimi tempi".

Ma di tutto questo, continua Dagospia, nel Movimento si preferisce non parlarne. E sono sempre più numerosi i big pentastellati che ritengono che la riforma organizzativa voluta dal leader di Pomigliano d'Arco serva in realtà a Di Maio solo per "condividere la sconfitta" (quella delle europee) e non per rilanciare veramente il Movimento. Insomma, così non sarà più l'unico responsabile. Mal comune mezzo gaudio: alla democristiana.