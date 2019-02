Beppe Grillo molla Virginia Raggi: clamoroso. Che succederà ora nel Movimento?

A Roma Beppe Grillo "molla" Virginia Raggi e si schiera con la Montanari. È lui stesso ad andare contro la sindaca e a raccogliere lo sfogo dell’ex assessora silurata: “Sono addolorato, mi dispiace davvero, Pinuccia. Ma se è così, hai fatto bene ad andartene”. Venerdì sera, Beppe Grillo parla con l’amica che non è più assessore ai rifiuti di Roma: uno strappo molto violento. I due si scambiano una lunga serie di messaggi: lei è in treno, il telefono prende male, e sta “scappando” da Roma per ritornare nella sua Reggio Emilia.