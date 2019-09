Bergoglio contro Pd e 5Stelle? Le durissime parole di Papa Francesco

"Pregate per i governanti e per i politici, perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione". Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta, ripresa dopo la pausa estiva, riserva un messaggio tra le righe che sembra diretto a Pd e M5s. Come riporta Vatican News, riflettendo sulla Prima Lettera di San Paolo apostolo a Timoteo, il Pontefice osserva come si esorti "tutto il popolo di Dio" a pregare, in una "richiesta universale": si facciano "senza collera e senza polemiche", evidenzia Francesco, "domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini" e al contempo "per i re e per tutti quelli che stanno al potere" affinché conducano "una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio".