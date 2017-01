Berlino? Pensi a Volkswagen. Ma già ci pensa Fca. Alleanza in vista?

L’Italia per bocca di due autorevoli ministri, Calenda e Del Rio polemizza aspramente con la Germania. Per Calenda Berlino dovrebbe occuparsi di più del suo dieselgate. “Berlino, se si occupa di Volkswagen, non fa un soldo di danno” ha detto il ministro dello Sviluppo Economico a margine della registrazione di ‘Faccia a faccia’ condotto da Giovanni Minoli in onda su La7, a proposito della richiesta tedesca di un’intervento della Commissione Ue su Fca. Peccato, aggiungiamo noi, che cominciano a circolare con insistenza voci di un possibile avvicinamento tra Fca e Volkswagen: alleanza in vista? Chissà se i due ministri ne sono al corrente.