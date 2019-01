Berlusconi ancora fa la predica: "Governo di incompetenti". Prima invece...

“I rischi che corre oggi l’Italia, a causa dell’insipienza, dell’incompetenza, dell’ignoranza dei grillini, sono ancora più gravi di quello ‘comunista’ del ’94”. Silvio Berlusconi ha sentito di nuovo “la chiamata”, e così come 25 anni fa, è pronto a scendere in campo. Troppo grande il pericolo del Movimento 5 stelle…

“Con questo governo, con questi grillini, in molti mi rimpiangono, mi rimpiangono perché questi sono inadeguati”. E anche bugiardi, a cominciare dalle ultime dichiarazioni su un nuovo boom economico: “Provocare gli italiani con queste affermazioni, mentre il Paese sta affondando, è offensivo. Gliene chiederanno conto. Io vedo, purtroppo, come molti colleghi imprenditori, il rischio di una recessione. Qualcuno, al governo, non ha il senso del ridicolo”.