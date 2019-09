Berlusconi asfalta Salvini: "L'Opa su Forza Italia è fallita"

"La vera Forza Italia siamo noi, siete voi, sono le migliaia di dirigenti e amministratori locali che si impegnano ogni giorno con lealtà. Forza Italia è compatta e unita, non c'è nessuno tra noi che mette in discussione il nostro compito storico. Forza Italia è il centrodestra, non solo perché lo abbiamo inventato noi, ma perché senza di noi sarebbe molto diverso. Senza di noi ci sarebbe una destra-destra che non avrebbe i numeri per vincere, andare al governo e non sarebbe in grado di governare".

"Io dico che siamo diversi. Combattiamo insieme la battaglia del centrodestra ma non la battaglia sovranista. Noi crediamo nell'Europa e pensiamo che dobbiamo cambiarla dall'interno. Quello di Salvini, pur efficace, non è il nostro linguaggio, non sono i nostri contenuti. E ha avuto anche il coraggio di proporre Di Maio premier! Non è pensabile un partito unico del centrodestra a trazione sovranista. L'opa di Salvini su Forza Italia? È fallita. FI è sana, integra, determinata ad occupare da protagonista il ruolo che la storia le ha assegnato nell' ambito del centrodestra che va rilanciato".