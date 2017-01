Berlusconi-Bolloré; fiat pax! Nel nome dell'intesa

La strada dell' accordo tra Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré è stata imboccata. E la soluzione che trapela da indiscrezioni frammentarie ma convergenti, gira attorno alla costituzione di una nuova holding. Nella cassaforte, scrive il Fatto, dovrebbero confluire le azioni di Telecom Italia oggi possedute dalla francese Vivendi, guidata dal finanziere bretone, e le azioni Mediaset in portafoglio alla Fininvest.

Una sorta di stanza di compensazione dove si potrebbero risolvere tutti i conflitti, reali e potenziali: la contesa tra Fininvest e Vivendi per il controllo di Mediaset; i dissapori tra Italia e Francia sul controllo dei "campioni nazionali"; il futuro di Telecom nella partita della convergenza tra rete telefonica e contenuti televisivi. In ogni caso l' obiettivo è una holding in cui inizialmente Berlusconi potrebbe arrivare ad avere anche un 35-40 per cento e Vivendi il 60-65 per cento.