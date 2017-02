Berlusconi candida Bossi! Se Salvini lo molla..

«Bossi è un grande capo politico che nulla ha a che fare con questo giovanotto», sostiene in privato l' ex premier, derubricando - come fa sempre più spesso - la figura di Matteo Salvini all' antropologica categoria, appunto, del «giovanotto». «Con lui», prosegue, «il rapporto era franco e chiaro. Se aveva qualcosa da dirmi, me la diceva in faccia.

Silvio Berlusconi, scrive il corriere della sera, sarebbe pronto a prendere Umberto Bossi nelle liste di Forza Italia (i due ieri si sono visti a cena ad Arcore).