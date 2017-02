Forza Italia, Berlusconi cerca volti nuovi da mandare in tv

Sotto la supervisione di Andrea Ruggeri, Berlusconi sta preparando il suo "team tv" per affrontare le prossime sfide elettorali. L' obiettivo, scrive il Tempo, è variare il "parco ospiti televisivo". Oltre alle quattro veterane Mara Carfagna, Nunzia De Girolamo, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, considerate intoccabili, nei talk show politici e nei tg si stanno facendo avanti vari emergenti, under 40, che si sono fatti le ossa sui circuiti regionali, come Elena Donazzan, Fabio Altitonante, Eleonora Mosco, Andrea Caroppo.