Berlusconi cosa sa? Ecco come potrebbe cadere il governo

"Tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrodestra conquisterebbe la guida del Paese. Io pero’ confido che a questo si possa arrivare anche per via parlamentare nei prossimi mesi". Ne e’ sicuro Silvio Berlusconi intervistato dal quotidiano L’UNione Sarda alla vigilia di un tour di due giorni nel Cagliaritano per le elezioni suppletive bel collegio del capoluogo. Secondo il leader di Forza Italia "il centrodestra rappresenta i valori e gli ideali del pensiero occidentale ed e’ l’unico futuro possibile del nostro Paese e dell’Europa. Per queste ragioni - spiega - dovunque ci presentiamo uniti vinciamo. Sui grandi temi il centrodestra ha lo stesso programma, dalla riduzione della pressione fiscale, alla sicurezza, alle grandi opere che sono assolutamente da realizzare. Berlusconi assicura che "non e’ in gara con Salvini" e sottolinea che "entrambi verranno in Sardegna per sostenere una candidata della coalizione di centrodestra: e’ una scelta logica, naturale, visto che - spiega - alle elezioni politiche ci siamo presentati insieme e fra poco ci presenteremo insieme alle Regionali. In Sardegna come in tante altre regioni italiane, per vincere e governare".