Dure le parole pronunciate da Berlusconi ai suoi più stretti collaboratori: "Toti? Non gli faccio il favore di cacciarlo". Nessuna espulsione, insomma, così come si era vociferato su più fronti. No, Berlusconi sa benissimo che "rimuoverlo forzatamente" da Forza Italia finirebbe per portargli consenso.