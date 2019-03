Berlusconi: ecco perchè è arrabbiato con Salvini. Retroscena

Che le cose non andassero bene tra il Capitano e il Cavaliere lo si sapeva già. Non per niente l'altra sera a casa Salvini c'è stato un solo in "incontro informale" (come ha ben specificato la successiva nota stampa ufficiale) alla presenza di Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa e non un vero e proprio vertice come qualcuno aveva voluto far credere.

Insomma, spiega Dagospia, l'altra sera si è trattato solo di un rapido scambio di vedute affinché poi si potesse riferire al Cavaliere. Che non è stato affatto contento di quanto gli è stato riferito sia per i contenuti dell'incontro sia per la location: a casa Salvini che manco a farlo apposta sta proprio dietro Palazzo Grazioli storica sede romana del Cavalier Silvio.

Il rischio, per Berlusconi, è che al di là della pochezza della riunione in sè ("buono il caffè" ha detto La Russa) l'incontro possa però avere un grande valore dal punto di vista simbolico ed il sospetto è che il Matteo nazionale l'abbia fatto proprio per questo: per la prima volta a capotavola non c'è più Silvione, il padre fondatore del centrodestra italiano, ma il giovane leader leghista.

E si sa, scrive Dagospia, che in politica i simboli contano eccome.