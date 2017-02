Silvio Berlusconi. Dopo averci massacrato i cosiddetti con le avventure di Dudù, adesso non ci aggiorna sulle prodezze del barboncino e signora (Dudina) oltre che dei tre cuccioli della coppia. Che fine gli avrà mai fatto fare?

Berlusconi sta pensando a un «albero delle libertà»: dieci rami in tutto, dieci temi principali; ogni ramo tre frutti, ossia tre idee per cambiare il Paese. I rami principali sono il lavoro, il fisco, la sicurezza, l' Europa, la burocrazia, la scuola e la sanità. Il tronco resta il credo liberale ma l' ex premier punta moltissimo al ramo «sociale», scrive il Giornale.