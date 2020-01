Berlusconi in crisi con Salvini? Le parole durissime di Silvio

Silvio Berlusconi non le manda a dire in un'intervista al Corriere della Sera. Con un occhio ai movimenti dei delusi del M5S in Parlamento per i quali si candida a essere polo d'attrazione, uno critico sugli errori commessi dagli alleati ("Non si doveva fare dell' Emilia un sondaggio politico nazionale") e uno all'alleanza da rinsaldare perché Salvini non può avere "istinti suicidi".

Sulla sconfitta in Emilia Romagna: "Dobbiamo fare una riflessione. Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista e forte che solo noi possiamo far esistere. La destra, da sola, può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare. Naturalmente sta a noi dare vita a un centrodestra liberale, democratico, cattolico, garantista. In Emilia-Romagna la violenta polarizzazione e la personalizzazione dello scontro politico probabilmente hanno scoraggiato gli elettori moderati. Salvini? Matteo ha un suo stile, che ovviamente non è il mio, e ha i suoi contenuti, che non sono uguali ai nostri, altrimenti saremmo lo stesso partito. Con lui e con Giorgia Meloni abbiamo un buon programma da realizzare insieme. Per riuscirci è fondamentale il voto dei moderati, dei liberali, dei cattolici, e anche di quei sette milioni tra gli italiani che non votano ma anche che si sentono liberali, moderati, democratici e non di sinistra".