"Ci sono troppi italiani fuori di testa, non capisco come una persona consapevole possa non avere chiaro che questi signori stanno portando l'Italia al fallimento". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ad Agorà, su Rai3. "Io - aggiunge - non mi riconoscono nessuna colpa in quello che ho fatto in 25 anni di politica, la colpa è solo degli italiani che non mi hanno capito e non mi hanno dato il 51% dei consensi".