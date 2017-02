Berlusconi lancia messaggi a Mattarella e Gentiloni: sbrigatevi

Più che altro è stata la tempistica a insospettire quelli che lo temono e far ben sperare i suoi "sponsor", scrive Libero. Poche ore prima che Forza Italia riunisse a Milano molti big del centrodestra per proporre una «Alleanza per la Repubblica, per un centrodestra unito», che chiamasse a discutere coi colonnelli azzurri anche uno dei fondatori di Fratelli d' Italia, Ignazio La Russa, e arrivasse un via libera allo strumento delle primarie di coalizione, è tornato ad affacciarsi Paolo Del Debbio.

Il giornalista che conduce una fortunata trasmissione sulle Reti Mediaset è stato visto - e immortalato in alcune foto pubblicate su Facebook - insieme a Giovanni Toti.