Berlusconi? No al Nazareno bis (almeno per ora...)

Silvio Berlusconi rigetta con decisione l'ipotesi di un Nazareno bis in chiave anti grillina, forse per logiche elettorali forse per sincera convinzione l'ex Cav smentisce con forza l'ipotesi di un alleanza politica con Renzi per porre un freno alla forza dei 5 Stelle. Decisione definitiva? Probabilmente no stando a quanto apprende Affaritaliani da fonti parlamentari, il leader di Forza Italia ci ha oramai abituato a colpi di scena e smentite lampo, da qui al 2018 la strada è lunga e uno scenario diametralmente opposto alle dichiarazioni di Berlusocni non è assolutamente da escludere anche perché l'interesse di Matteo Renzi verso la creazione di un grande polo di centro non è mai venuto meno.