Berlusconi non molla, rilancia, spera in una ricandidatura dopo la sentenza di Strasburgo, punta alla vittoria del centrodestra ma non esclude di collaborare con il Pd. Sulla legge elettorale sposa la linea Mattarella e ammette che aver a che fare con la Lega di Bossi era più facile rispetto a quella di Salvini, scrive il Giornale.