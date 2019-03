"Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, al Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa strada non è vantaggiosa per gli italiani, e gli elettori della Lega, prima o poi, arriveranno a chiederne conto anche a Salvini".