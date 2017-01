Berlusconi: ok al piano Renzi "voto a giugno ma col proporzionale"

Svolta nelle trattative sulla legge elettorale. La Stampa conferma le indiscrezioni di Affaritaliani (http://www.affaritaliani.it/ politica/palazzo-potere/ scambio-renzi-berlusconi-a-me- il-voto-anticipato-a-te-il- proporzionale-457454.html )



L' ipotesi di elezioni anticipate riprende improvvisamente quota.

Silvio Berlusconi, che fino a qualche giorno puntava i piedi, pare si sia convinto a votare prima dell' estate, magari l' 11 giugno. Cioè la data per cui si sta battendo Renzi, scrive la Stampa. Ma il Cav non si presterebbe gratis: rinuncerebbe a mettersi di traverso solo a patto di ottenere una legge elettorale che sia proprio come piace a lui. Questo è emerso nei conciliaboli con i capigruppo e i consiglieri di maggior peso. L' indiscrezione, che filtra da via del Plebiscito, viene confermata dal campo renziano, con l' avvertenza che per chiudere l' intesa si dovrà aspettare comunque la sentenza della Consulta sull' Italicum, attesa il 24 gennaio.