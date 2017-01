Berlusconi punta a ottenere la revisione della legge Severino

Se non arriva la sentenza liberatoria della Corte di Strasburgo, cosa farà? Ecco cosa potrebbe chiedere: una revisione della legge Severino, di quella legge che dopo la condanna per frode fiscale lo ha fatto decadere dal Senato e reso ineleggibile per sei anni. L' iniziativa dovrebbe partire dalla Camera o dal Senato e avere come obiettivo di cancellare la retroattività della Severino che punisce chi ha commesso determinati reati anche prima che la legge venisse introdotta. Cosa che è accaduta proprio al Cavaliere e Forza Italia ha sempre considerato incostituzionale, scrive la Stampa.