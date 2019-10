Berlusconi e quell'incontro segreto con Cairo: ecco che si sono detti

Domenica pomeriggio Silvio Berlusconi, nel suo appartamento milanese di via Rovani, non ha incontrato solo Matteo Salvini e Giorgia Meloni per discutere del "maggiore coordinamento" tra i gruppi parlamentari e di centrodestra unito, ma ha anche visto Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs ed editore di La7. Il faccia a faccia, riporta il Fatto quotidiano in un retroscena, sarebbe stato organizzato dai fedelissimi del Cavaliere, Fedele Confalonieri e Gianni Letta.