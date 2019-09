Berlusconi e Salvini addio: Silvio ha già l'accordo in tasca con Conte

"Caro direttore, Conte ha bisogno di Berlusconi come Berlusconi ha bisogno di Conte: entrambi non vogliono finire dilaniati dagli sciacalli che si aggirano sempre più numerosi non solo nel Governo, ma anche nel Movimento 5 Stelle e soprattutto in Forza Italia". Inizia così il retroscena di Luigi Bisignani sulle colonne del Tempo. "E adesso Palazzo Chigi, dopo l'uscita di Renzi dal Pd, aspetta con ansia la bozza di un accordo segreto tra il Premier e il Cavaliere, già benedetta, pare, da autorevoli influencer dei Palazzi Vaticani, da blasonati studi legali e dai nuovi luccicanti uffici dei servizi segreti".

Per Bisignani l'obiettivo di Berlusconi è "salvare il suo impero da intemerate incursioni grilline, così come, per l'ex Avvocato degli italiani, è imperativo resistere alle imboscate parlamentari". Insomma, ognuno ha il proprio interesse. "Conte sta strizzando l'occhio al Cavaliere, dal quale sta per ricevere la bozza riservata che, se esaudita, gli permetterà di contare sul voto dei forzisti in Parlamento. Sul piano delle nomine, a Berlusconi interessa solo mettere la bandierina sulla presidenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e avere anche una riforma della giustizia in chiave garantista, soprattutto su intercettazioni e prescrizione, e l'introduzione di un suo vecchio pallino: il rilascio su cauzione".