Berlusconi: "Salvini e Di Maio vogliono fare il governo"

«Salvini e Di Maio vogliono fare un governo - racconta di fronte ai presenti, che nelle ore successive riferiranno anche ai colleghi che non c' erano - ci lavorano fin dall' inizio. In questa storia c' è chi ha agito in malafede. L'ho sempre saputo, adesso è un rischio concreto, anche se resta da vedere se la Lega si assumerà davvero la responsabilità di rompere il centrodestra. Se lo faranno, denunceremo chi ha tradito il patto con gli italiani. Spero soltanto in un colpo di scena, perché tra loro alcuni sono mezzi matti e magari alla fine non si metteranno d' accordo». Sarà la prima, scrive Repubblica, di una lunga serie di confessioni che vanno in direzione ostinata e contraria alle dichiarazioni pubbliche di queste ore.