Berlusconi: stop al ritorno dei centristi o rischia il governo

Sarà pur vero che Berlusconi ha chiuso le porte dopo i numerosi ingressi in FI delle scorse settimane, ma ormai nel partito azzurro è iniziata la rivolta. Sotto traccia, perché nessuno si azzarda a criticare l' ex premier ringalluzzito dalla vittoria alle amministrative e per essere tornato al centro del ring. Ma il Cavaliere sta già lavorando ad una prima scrematura delle liste e nessuno vuole mancare all' appello, scrive il Messaggero.



«Così si rischia di penalizzare i berlusconiani doc, quelli che lo hanno sostenuto quando il partito veniva abbandonato da tutti», lo sfogo dei fedelissimi dell' ex presidente del Consiglio poco propensi ad accogliere fuoriusciti. Malumori che arrivano soprattutto dal territorio. La paura è quella di essere scavalcati dai vari Causin, «uno osserva un deputato che cinque anni fa faceva il vicecapogruppo del Pd e poi è passato anche in Area popolare».