Berlusconi va alle terme e incontra Merkel e Napolitano: solo un caso?

Ha preso possesso ieri della sua suite imperiale, che costa più di mille euro a notte, dentro il lussuoso hotel di Merano dove era già stato undici anni fa, nel 2006. Prima ancora di Silvio Berlusconi, in quello stesso luogo usavano ritirarsi per qualche giorno di vacanza pure Giulio Andreotti e, più recentemente, Flavio Briatore.

Il fato ha voluto, scrive Libero, che proprio in Alto Adige nella stesso giorno suo sia arrivata anche l' ex arcinemica Angela Merkel.

Come se non bastasse, l'ex premier si ritroverà a pochi chilometri di distanza dal suo lussuoso hotel un altro leader politico col quale i rapporti non sono sempre stati rose e fiori: Giorgio Napolitano.