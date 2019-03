Berlusconi vuole vedere Salvini: c'è in ballo la "non belligeranza" tra i due

Ormai nella Lega solo a sentirlo nominare viene l'orticaria. Sanno bene qual è la reazione del Capitano. Ma Silvio Berlusconi all'interlocuzione con Matteo Salvini non intende proprio rinunciare, spiega Dagospia, convinto com'è che un domani si possa passare dagli accordi di piccolo cabotaggio (quelli locali) a quelli di più ampio respiro nazionale, magari subito dopo le elezioni per il Parlamento di Strasburgo: "Berlusconi su questo è ottimista: spera nell'aiuto dei popolari europei per far "ragionare" Matteo dopo il voto ma soprattutto conta sul fatto che sarà molto complicato per il governo gialloverde mettere in piedi la prossima finanziaria" spiegano da Forza Italia. Soprattutto perché "mancheranno i soldi e dovranno per forza mettere le mani nelle tasche degli italiani".

Ma la vera notizia, rivela Dagospia, è che il Cavaliere ha di nuovo chiesto un incontro al Capitano. Si sarebbe già dovuto tenere oggi, quasi a sorpresa. Ma l'incontro è saltato all'ultimo momento. Chissà, magari è proprio per questo che stamattina al conduttore di Mattino 5 che gli chiedeva di Salvini ha risposto piccato: "Passiamo alla prossima domanda".

Ad ogni modo i due, insieme all'immancabile Giorgia Meloni potrebbero incontrarsi già il prossimo week end: le questioni sul tappeto sono molte a cominciare dalle elezioni locali per finire con l'atteggiamento da tenere in vista delle europee: "Sarebbe bene che i partiti di centrodestra non si facessero troppo la guerra in campagna elettorale" spiegano fonti del partito azzurro.

In particolare c'è da discutere le candidature per le città che andranno al voto il prossimo 26 maggio e la questione piemontese: la Lega farà di tutto per imporre un suo uomo in Regione.